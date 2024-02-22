Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру в Дубаї

Людмила Кіченок і Остапенко програли у чвертьфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко програли Габріелі Дабровські з Канади та Ерін Раутліфф з Нової Зеландії у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Дубаї.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин. Людмила та Олена тричі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 1 з 5 брейк-пойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $3 211 715

Хард

1/4 фіналу, 22 лютого

Габріела Дабровські/ Ерін Раутліфф (Канада/ Нова Зеландія) - Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) 6:4, 6:4

Раніше перша ракетка України Еліна Світоліна програла Ізі Швьонтек (1) у матчі третього кола турніру категорії WTA 1000 в Дубаї.

Також турнір покинула Даяна Ястремська, яка поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропускає Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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