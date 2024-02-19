Світоліна переграла Калініну на старті турніру WTA в Дубаї

Світоліна вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (20) обіграла землячку Ангеліну Калініну (32) у першому колі турніру WTA 1000 в Дубаї.

Матч тривав 1 годину та 41 хвилину. Світоліна 7 разів подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів. Водночас Ангеліна у поєдинку не допускала подвійних помилок, виконала 3 ейси та не реалізувала жодного з трьох брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток у межах основного туру.

Наступною суперницею Еліни стане Татьяна Марія (54) з Німеччини. Українка двічі перемагала німкеню у трьох матчах Туру.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000

Дубай, ОАЕ

Призовий фонд - $3 211 715

Хард

Перше коло, 19 лютого

Еліна Світоліна (Україна) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 7:6(7)

Нагадаємо, Даяна Ястремська поступилась Вєроніці Кудєрмєтовій у першому колі турніру в Дубаї. Водночас Леся Цуренко знялася з турніру через травму ліктя. Також змагання пропустить Марта Костюк, яка не встигла одужати від хвороби.

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