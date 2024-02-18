Костюк пропустить турнір у Дубаї

Українку замінить Бронцетті

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 29) знялася з хардового турніру WTA 1000 у місті Дубай (ОАЕ).

Про це повідомляє sport.ua.

Завтра, 19 лютого, українка мала зіграти з Дариною Касаткіною (WTA 13), проте матч не відбудеться.

Тижнем раніше Костюк не зуміла продовжити поєдинок другого кола змагань WTA 1000 у Досі проти Анастасії Павлюченкової через хворобу.

Костюк в основній сітці замінить Лючія Бронцетті. До речі раніше з турніру у Дубаї знялася Леся Цуренко через травму ліктя.