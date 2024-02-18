Головне
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту
Вчора 18:20 10355 3
Дмитренко невдало виступила у масстарті на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:09 324
Цуренко пропустить турнір у Дубаї через пошкодження
Сьогодні 13:19 453
Шевченко зустрінеться з керівництвом клубів УПЛ
Сьогодні 11:33 379
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям
Сьогодні 10:56 8123
Топурія нокаутував Волкановські та завоював титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:33 433
Севілья та Валенсія з Яремчуком не визначили сильнішого, Барселона дотисла Сельту: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:53 892
Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Наполі, Ювентус втратив очки у грі з Вероною: результати матчів Серії А
Вчора 23:38 588
Динамо переграло Шериф у контрольному матчі
Вчора 22:35 431
Челсі без Мудрика зіграв унічию з Манчестер Сіті, Борнмут із Забарним розписав мирову з Ньюкаслом: результати матчів АПЛ
Вчора 21:28 918
Прямі трансляції

Костюк пропустить турнір у Дубаї

Українку замінить Бронцетті
Сьогодні 17:26 95 0
Костюк пропустить турнір у Дубаї
#Марта Костюк

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 29) знялася з хардового турніру WTA 1000 у місті Дубай (ОАЕ).

Про це повідомляє sport.ua.

Завтра, 19 лютого, українка мала зіграти з Дариною Касаткіною (WTA 13), проте матч не відбудеться.

Тижнем раніше Костюк не зуміла продовжити поєдинок другого кола змагань WTA 1000 у Досі проти Анастасії Павлюченкової через хворобу.

Костюк в основній сітці замінить Лючія Бронцетті. До речі раніше з турніру у Дубаї знялася Леся Цуренко через травму ліктя.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно" Вірер: "Після масстарту завершую сезон. Що далі – буде видно" 986
21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 21-річний Бухов - чемпіон світу з водних видів спорту 10355 3
Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям Історія дня: Вона спалила свій російський паспорт і вже 2 роки допомагає українцям 8123
Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади Шість років тому Олександр Абраменко подарував Україні історичне золото Олімпіади 6157
"Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС "Слава Україні": естонська біатлоністка — після історичного результату на ЧС 8528
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 50105
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 91379
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35300
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25057
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 89267
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359404 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63625