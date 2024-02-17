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Світоліна зіграє проти Калініної на турнірі WTA у Дубаї

Українки дізналися суперниць в основій сітці турніру WTA у Дубаї
Сьогодні 14:59 127 0
Світоліна зіграє проти Калініної на турнірі WTA у Дубаї
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування турніру серії WTA 1000 у Дубаї, в якому виступлять п'ять українських тенісисток.

У першому колі перша ракетка України Еліна Світоліна (20) зустрінеться із землячкою Ангеліною Калініною (30).  Це буде перша очна зустріч тенісисток у межах основного туру.

Марта Костюк (29) зіграє проти Дарьї Касаткіної (13). Леся Цуренко (37) зустрінеться із бельгійкою Елізе Мертенс (25).

Півфіналістка Australian Open-2024 Даяна Ястремська (27), яка отримала вайлдкард від організаторів, побореться з Веронікою Кудєрмєтовою (13).

Турнір у Дубаї стартує у неділю, 18 лютого.

Відзначимо, що  для Світоліної це буде перший турнір після Australian Open-2024, де вона знялася з матчу четвертого кола через травму спини.

Водночас Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко відіграли на турнірі серії WTA 1000 у Досі. Найкращий результат показала Цуренко, яка дійшла до третього кола.

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