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Цуренко: Сьогодні я прокинулася з великим болем у лікті

Цуренко розповіла про пошкодження, через яке вона знялася з матчу проти Осаки
Сьогодні 20:53 212 0
Цуренко: Сьогодні я прокинулася з великим болем у лікті
Фото: Getty Images
#Наомі Осака, #Леся Цуренко

Джерело - Великий теніс України.

Леся Цуренко (37) відчувала біль у лікті з першого тренування в катарській Досі.

Про це українка розповіла після того, як знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки (747) на турнірі WTA 1000.

"На жаль, сьогодні я прокинулася з великим болем у лікті. Цю проблему я відчула вже з першого тренування в Досі, оскільки тут дуже специфічне поєднання м’ячів Dunlop AO і шорсткого корту, на якому м’ячі дуже швидко стираються. Деякі больові відчуття у мене були присутні в обох моїх матчах тут, але сьогодні запалення посилилося і біль став сильнішим.

Дуже шкода, що не зможу зіграти та сподіваюся, що це не вплине на мій графік. Зараз займуся відновленням – я знаю, що мені потрібно робити, але поки складно сказати, скільки днів це займе. Намагатимуся зіграти в Дубаї і далі в мене турніри в США", – сказала Цуренко.

Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки. Також Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко.

Варто зазначити, що Ангеліна Калініна у парі з китаянкою Іфань Сюй вийшли до чвертьфіналу турніру в Досі.

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