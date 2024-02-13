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Калініна поступилася Остапенко у другому колі турніру в Катарі

Українка програла у двох сетах
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Калініна поступилася Остапенко у другому колі турніру в Катарі
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 30) поступилася Альоні Остапенко (Латвія, WTA 11) на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Досі (Катар).

Українка програла у двох сетах матчу другого кола. Матч тривав 55 хвилин. Калініна припустилася трьох подвійних помилок та використала 1 із 1 брейк-пойнта.

Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 1000
Призовий фонд $3,211,715
13 лютого, друге коло

Альона Остапенко (Латвія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:0, 6:3

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