Цуренко знялася з матчу проти Осаки на турнірі у Досі

В українки травма ліктя

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (37) знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки (747) у третьому колі хардового турніру серії WTA 1000 у Досі (Катар).

Українка не зіграє свій матч через травму ліктя.

Нагадаємо, Цуренко у першому колі турніру переграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (184), а у другому розібралася з шостою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу.

Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки. Також Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко.