Цуренко знялася з матчу проти Осаки на турнірі у Досі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (37) знялася з матчу проти експершої ракетки світу Наомі Осаки (747) у третьому колі хардового турніру серії WTA 1000 у Досі (Катар).
Українка не зіграє свій матч через травму ліктя.
Нагадаємо, Цуренко у першому колі турніру переграла Зейнеп Сонмез із Туреччини (184), а у другому розібралася з шостою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу.
Раніше на цьому турнірі зазнала поразки Марта Костюк, яка не змогла дограти матч проти росіянки. Також Ангеліна Калініна поступилася латвійці Альоні Остапенко.