Гаель Монфіс розповів про знайомство з українською культурою

Чоловік Еліни Світоліни (20), французький тенісист, Гаель Монфіс (70) знає не багато про українську культуру.

Про це він розповів порталу Трибуна.

"Про культуру знаю не багато. У мене були два добрих друга Алекс Долгополов і Сергій Стаховський, але про країну я знав мало. Потім я зустрів Еліну, поїхав із нею в Київ та Одесу. Я нарешті побачив вашу культуру та навчився парі слів. Вона познайомила мене з борщем і місцевими традиціями. Зараз ми родина, у нас є донька, тому вдома ми поєднуємо культури. Ми обидва вчимося поєднувати наші культури.

Зараз усе інакше звичайно. Ми не можемо більше поїхати в Україну разом. Так, Еліна іноді їздить туди без мене. Для мене вона – герой. Я завжди їй кажу, що мені важко бачити свою дружину в країні, де триває війна. Це ж ризиковано, до того ж у нас дитина. Авжеж це все – непросто. Вона дуже хоробра і дуже любить свою країну, а я маю її підтримувати. Я не розумію всього, що відбувається в Україні, але моя робота – підтримувати свою дружину і допомагати їй досягати того, чого вона хоче", - розповів Монфіс.

Нагадаємо, Монфіс одружився з Еліною Світоліною у 2021 році, з якою зараз виховує доньку Скай. Напередодні повідомлялося, що перша ракетка України відновила тренування після пошкодження

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!