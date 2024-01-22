Костюк - Гофф: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Australian Open

Гра відбудеться рано-вранці у вівторок, 23 січня

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (37) зіграє проти американки Коко Гофф (4) у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

Гра відбудеться вдосвіта 23 січня. Початок - не раніше 4:00 за київським часом другим запуском на корті Рода Лейвера.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Пряма відеотрансляція буде також доступна у спеціальній новині на нашому сайті.

У матчі 1/8 фіналу Костюк розгромила росіянку Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1, а Гофф з ідентичним рахунком упоралася з полькою Магдаленою Френх.

Нагадаємо, вперше в історії відразу 2 українки зіграють у 1/4 фіналу турніру Grand Slam, другою буде Даяна Ястремська, що напередодні перемогла 2-разову чемпіонку Australian Open - білоруску Вікторію Азаренко.

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