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Костюк - Тімофєєва: огляд матчу Australian Open

Матч тривав 1 годину 16 хвилин
Сьогодні 11:01 347 0
Костюк - Тімофєєва: огляд матчу Australian Open
Фото: Getty Images
#Марта Костюк, #Марія Тімофєєва

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (37) у двох сетах (6:2, 6:1) здолала представницю росії марію тімофєєву (170) в матчі 4-го кола Australian Open-2024.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд - $34,226,200
Четверте коло, 21 січня

Марта Костюк (Україна) - Марія Тімофєєва (-)  6:2, 6:1

21-річна киянка вперше в кар'єрі зіграє на стадії 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam. Найвищим досягненням до цього четверте коло на Roland Garros-2021.

У чвертьфіналі суперницею Костюк стане четверта ракетка світу, американка Коко Гофф.

Нагадаємо, в активі Костюк один виграний турнір WTA. У 2023 році тенісистка тріумфувала на турнірі в Остіні.

Еліна Світоліна та Даяна Ястремська свої матчі 4-го кола зіграють завтра, 22 січня.

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