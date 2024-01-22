Костюк - Гофф: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/4 фіналу Australian Open

Гра відбудеться рано-вранці у вівторок, 23 січня

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (37) зіграє проти американки Коко Гофф (4) у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

Гра відбудеться вдосвіта 23 січня. Початок - не раніше 4:00 за київським часом другим запуском на корті Рода Лейвера.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті в цій новині.

Плеєри з трансляцією

У матчі 1/8 фіналу Костюк розгромила росіянку Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1.

Костюк відмовилась від спільного фото з росіянкою Тімофеєвою