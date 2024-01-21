Костюк: Закликаю припинити використовувати тенісний корт для промотування «русского мира»

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (37) зробила заяву щодо російських тенісистів після перемоги над росіянкою Марією Тимофеєвою (170).

Відповідний пост вона зробила в Інстаграмі.

"Як ви знаєте, із початком повномасштабної війни ми вели боротьбу за відсторонення російських та білоруських спортсменів. Зараз вони виступають у нейтральному статусі. Тобто без прапорів. Ми неодноразово ставили питання, що таке статус нейтрального спортсмена. Бо його фактично не існує:

неодноразово ці спортсмени самі говорили, що всі знають, які країни вони представляють.

керівництво їх країн постійно говорить, що це їхні спортсмени і світ про це знає.

міжнародні ЗМІ у своїх публікаціях пишуть, що це російські та білоруські спортсмени.

у багатьох спортсменів у соцмережах висить їх прапор.

Ось сьогодні, після моєї перемоги над спортсменкою із країни-агресора, на офіційному ресурсі одного із найбільших тенісних турнірів світу був опублікований російський прапор.

Костюк - Тімофєєва: огляд матчу Australian Open

Сьогодні 697-й день повномасштабної війни, а спортивний світ продовжує промотувати країну-вбивцю і країну, яка використовує своїх спортсменів як частину пропаганди, що вбиває. Я закликаю представників ЗМІ, чиновників, спортивну спільноту припинити використовувати тенісний корт для промотування "русского мира", - написала Костюк.

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