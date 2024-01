Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open

Даяна Ястремська після перемоги в матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024 над 2-разовою переможницею турніру - білорускою Вікторією Азаренко - написала на камері дуже теплі слова:

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(6), 6:4. У першій партії українка відіграла два сетболи суперниці, а в другій – поступалася з рахунком 0:3.

Це перший чвертьфінал на турнірах Grand Slam для Даяни!

А ось відео останнього розіграшу в матчі:

From qualifying to QUARTERFINALS 🙌 @D_Yastremska delivers her best-ever Grand Slam result! #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/wCR1plg9Ea

Нагадаємо, Ястремська потрапила до основної сітки Australian Open через кваліфікацію, тож не дивно, що після гри з Азаренко була виснажена. Настільки, що навіть забула, що хотіла сказати в інтерв'ю на корті.

Yastremska after beating Victoria Azarenka to reach first Grand Slam QF



Dayana: “I wanted to say something but I forgot…”



“It’s ok you’re very tired.”



Dayana: “uhmmm.. doesn’t matter.” 😂



pic.twitter.com/9IoSi26RK8