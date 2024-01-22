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Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open

Даяна вкотре нагадала після матчу про Батьківщину
Сьогодні 08:30 Андрій Дунець 419 0
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
#Australian Open, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська після перемоги в матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024 над 2-разовою переможницею турніру - білорускою Вікторією Азаренко - написала на камері дуже теплі слова:

"Сім'я – це моя Україна. Дякую"

Відео

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(6), 6:4. У першій партії українка відіграла два сетболи суперниці, а в другій – поступалася з рахунком 0:3.

Це перший чвертьфінал на турнірах Grand Slam для Даяни!

А ось відео останнього розіграшу в матчі:

Нагадаємо, Ястремська потрапила до основної сітки Australian Open через кваліфікацію, тож не дивно, що після гри з Азаренко була виснажена. Настільки, що навіть забула, що хотіла сказати в інтерв'ю на корті.

Наступною суперницею Ястремської буде чешка Лінда Носкова, матч проти якої не змогла дограти Еліна Світоліна.

Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму

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