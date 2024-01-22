Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська після перемоги в матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2024 над 2-разовою переможницею турніру - білорускою Вікторією Азаренко - написала на камері дуже теплі слова:
"Сім'я – це моя Україна. Дякую"
Відео
🇺🇦❤️@D_Yastremska • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/GPyNUmjOFj— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024
Поєдинок завершився з рахунком 7:6(6), 6:4. У першій партії українка відіграла два сетболи суперниці, а в другій – поступалася з рахунком 0:3.
Це перший чвертьфінал на турнірах Grand Slam для Даяни!
А ось відео останнього розіграшу в матчі:
From qualifying to QUARTERFINALS 🙌@D_Yastremska delivers her best-ever Grand Slam result!#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/wCR1plg9Ea— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024
Нагадаємо, Ястремська потрапила до основної сітки Australian Open через кваліфікацію, тож не дивно, що після гри з Азаренко була виснажена. Настільки, що навіть забула, що хотіла сказати в інтерв'ю на корті.
Yastremska after beating Victoria Azarenka to reach first Grand Slam QF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 22, 2024
Dayana: “I wanted to say something but I forgot…”
“It’s ok you’re very tired.”
Dayana: “uhmmm.. doesn’t matter.” 😂
pic.twitter.com/9IoSi26RK8
Наступною суперницею Ястремської буде чешка Лінда Носкова, матч проти якої не змогла дограти Еліна Світоліна.
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