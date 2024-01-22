Головне
Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024
Сьогодні 05:31 1942 1
Довбик - найкращий гравець матчу Жирона - Севілья
Сьогодні 09:02 617
Сім'я – це моя Україна: Ястремська передала зворушливе послання після перемоги над білорускою на Australian Open
Сьогодні 08:30 731
Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024
Сьогодні 05:17 1815 1
Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 2947
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Вчора 23:57 8579
Довбик оформив один з найшвидших хет-триків Ла-Ліги
Вчора 22:54 2312
Кривбас переміг польський клуб у спарингу
Вчора 19:56 545
Світоліна зіграє з Носковою, Ястремська - з білорускою Азаренко в 4 колі Australian Open-2024
Вчора 19:40 1406 2
Олександрія здолала Левські у контрольному матчі
Вчора 18:54 387
Прямі трансляції

Уперше в історії 2 українки зіграють у 1/4 фіналу Grand Slam

Даяна Ястремська та Марта Костюк вийшло до чвертьфіналу Australian Open
Сьогодні 09:39 329 0
Уперше в історії 2 українки зіграють у 1/4 фіналу Grand Slam
Фото: Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Tribuna.com.

Уперше в історії Україна буде представлена двома тенісистками у 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Даяна Ястремська (93) обіграла білоруску Вікторією Азаренко (22) (7:6(6), 6:4), а Марта Костюк (37) перемогла росіянку Марію Тімофеєву (№170 WTA) (6:2, 6:1) у межах 1/8 фіналу Australian Open.

Для обох тенісисток це перший в кар’єрі чвертьфінал Grand Slam.

Еліна Світоліна (23) не змогла дограти матч 1/8 фіналу Australian Open через травму.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 49950
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 8579
Довбик оформив один з найшвидших хет-триків Ла-Ліги Довбик оформив один з найшвидших хет-триків Ла-Ліги 2312
Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги Жирона завдяки хет-трику Довбика та голу Циганкова розгромила Севілью: результати матчів 21 туру Ла-Ліги 2947
Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024 Світоліна через травму не змогла дограти матч проти Носкової в 4 колі Australian Open-2024 1815 1
Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024 Ястремська перемогла Азаренко та вийшла в 1/4 фіналу Australian Open-2024 1942 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 357616 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 133100 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15369 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45376 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10109 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 354912