Уперше в історії 2 українки зіграють у 1/4 фіналу Grand Slam

Даяна Ястремська та Марта Костюк вийшло до чвертьфіналу Australian Open

Уперше в історії Україна буде представлена двома тенісистками у 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Даяна Ястремська (93) обіграла білоруску Вікторією Азаренко (22) (7:6(6), 6:4), а Марта Костюк (37) перемогла росіянку Марію Тімофеєву (№170 WTA) (6:2, 6:1) у межах 1/8 фіналу Australian Open.

Для обох тенісисток це перший в кар’єрі чвертьфінал Grand Slam.

Еліна Світоліна (23) не змогла дограти матч 1/8 фіналу Australian Open через травму.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!