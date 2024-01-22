Світоліна: Здалося, ніби хтось вистрілив у спину

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала травми у матчі 1/8 фіналу Australian Open проти Лінди Носкової.

Українка прокоментувала своє пошкодження.

"У першому геймі в мене був спазм, або не знаю, що саме, але це був стріляючий біль. Я нічого не могла зробити, моя спина була повністю заблокована. Звісно, дуже сумно. Це був мій четвертий матч на цьому турнірі, і десь трохи з’являється скутість. Нічого особливого.