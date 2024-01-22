Світоліна: Здалося, ніби хтось вистрілив у спину

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазнала травми у матчі 1/8 фіналу Australian Open проти Лінди Носкової.
Українка прокоментувала своє пошкодження.
"У першому геймі в мене був спазм, або не знаю, що саме, але це був стріляючий біль. Я нічого не могла зробити, моя спина була повністю заблокована. Звісно, дуже сумно. Це був мій четвертий матч на цьому турнірі, і десь трохи з’являється скутість. Нічого особливого.
Світоліна розплакалась, залишаючи Australian Open через травму
Раніше наче було особливих проблем, але такого стріляючого болю, як цього разу, ніколи не було. У мене були травми спини, коли я просто втомлювалася на наступний день після матчу, але це пошкодження з’явилося справді нізвідки. Здалося, ніби хтось вистрілив у спину", – сказала Світоліна.
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