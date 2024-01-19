Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 20 січня, в Мельбурні відбудеться сьомий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.
На корт вийдуть 2 представниці України: Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.
Розклад матчів українських тенісисток на 20 січня (3 раунд)
02:00. Емма Наварро (США, 26) - Даяна Ястремська (93), John Cain Arena, перший запуск.
Перша очна зустріч
05:00. Еліна Світоліна (23) - Вікторія Голубич (Швейцарія, 85), Margaret Court Arena, четвертий запуск.
Очні зустрічі - 1:1
Час - орієнтовний (київський)
Нагадаємо, у п'ятницю свої матчі 3-го кола провели Леся Цуренко і Марта Костюк.