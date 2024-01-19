Світоліна і Ястремська позмагаються за вихід до 4 кола Australian Open: розклад матчів українок на 20 січня

Добігає кінця перший тиждень першого мейджора сезону

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 20 січня, в Мельбурні відбудеться сьомий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

На корт вийдуть 2 представниці України: Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Розклад матчів українських тенісисток на 20 січня (3 раунд)

02:00. Емма Наварро (США, 26) - Даяна Ястремська (93), John Cain Arena, перший запуск.

Перша очна зустріч

05:00. Еліна Світоліна (23) - Вікторія Голубич (Швейцарія, 85), Margaret Court Arena, четвертий запуск.

Очні зустрічі - 1:1

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, у п'ятницю свої матчі 3-го кола провели Леся Цуренко і Марта Костюк.

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