Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (33) програла білорусці Аріні Соболенко (2) у третьому колі Australian Open.
Матч тривав 55 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт та допустила 6 подвійних помилок.
Відзначимо, що українка вперше з 2013 року зіграла в третьому колі Australian Open.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Третє коло, 19 січня
Аріна Соболенко - Леся Цуренко 6:0, 6:0
Раніше Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open.