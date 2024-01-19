Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open

Леся Цуренко поступилась другій ракетці світу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (33) програла білорусці Аріні Соболенко (2) у третьому колі Australian Open.

Матч тривав 55 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт та допустила 6 подвійних помилок.

Відзначимо, що українка вперше з 2013 року зіграла в третьому колі Australian Open.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Третє коло, 19 січня

Аріна Соболенко - Леся Цуренко 6:0, 6:0

Раніше Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open.