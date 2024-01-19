Головне
Костюк переграла росіянку Аванєсян у третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:08 527
Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:20 376
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 00:10 6034
Цуренко зіграє проти Соболенко на центральному корті Australian Open: розклад матчів українок на 19 січня
Вчора 23:20 942 1
Наполі розгромив Фіорентину і вийшов у фінал Суперкубка Італії
Вчора 22:55 335
Нацрада зареєструвала канал UPL.TV від ТОВ Прем'єр-ліга
Вчора 20:34 371
Визначилася заявка збірної України на матчі кваліфікації Євробаскету-2025
Вчора 20:20 332
Прима - у десятці короткої індивідуальної гонки в Антгольці
Вчора 17:03 622
Шахтар завершив трансфер Кевіна
Вчора 15:55 658
Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open
Вчора 13:46 1244
Прямі трансляції

Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open

Леся Цуренко поступилась другій ракетці світу
Сьогодні 08:20 376 0
Цуренко поступилась Соболенко у третьому колі Australian Open
Фото - Getty Images
#Аріна Соболенко, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (33) програла білорусці Аріні Соболенко (2) у третьому колі Australian Open.

Матч тривав 55 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт та допустила 6 подвійних помилок.

Відзначимо, що українка вперше з 2013 року зіграла в третьому колі Australian Open.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Третє коло, 19 січня

Аріна Соболенко - Леся Цуренко 6:0, 6:0

Раніше Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 6034
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО "Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО 13643 1
Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open 1426
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою 28972
Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open Ястремська переграла Грачову у другому колі Australian Open 1244
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 6112
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162934
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 132945 1
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15312 2
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 4061 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 111137 4
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14128