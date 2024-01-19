Цуренко пояснила, чому не потиснула руку Соболенко

Українська тенісистка Леся Цуренко (33) пояснила, чому не потисла руку білорусці Аріні Соболенко (2) після поразки у третьому колі Australian Open.

Про це розповіла українська тенісистка після матчу.

"Чому не потиснула їй руку після матчу? Вам усе ще складно це зрозуміти? Це наша національна позиція. Я можу, якщо хочете, пояснити вам, як це.

Звичайно, це складно зрозуміти тим, хто не є частиною країни, яка зараз перебуває в стані війни. Мені здається, що це дуже правильний вчинок. Це ще одне нагадування про те, що в моїй країні йде війна.

Так, як я вже сказала, це дуже складно пояснити. Ви просто маєте відчути те, що відчуваю я. І у вас не виникне таких запитань до мене, якщо ви опинитеся на моєму місці. Знаєте, я роблю це для України та вважаю, що це правильно, – сказала Цуренко.