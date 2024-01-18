Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open

Світоліна вийшла у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) обіграла Вікторія Томову (70) з Болгарії у другому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. Світоліна один раз подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $34,226,200

Друге коло, 18 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Томова (Болгарія) 6:1, 6:3

Раніше Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open.