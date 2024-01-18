Головне
Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open
Сьогодні 10:51 483
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 11:54 5745
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО
Сьогодні 09:04 11785 1
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок
Сьогодні 07:58 4614
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 05:15 5234
Евертон з Миколенком переграв Крістал Пелес у 1/32 Кубка Англії
Вчора 23:47 645
Валенсія з Яремчуком поступилася Сельті в 1/8 Кубка Іспанії
Вчора 23:03 455
Помічник тренера Голден Стейт помер у лікарні
Вчора 22:19 701
Прометей переміг Вулвз у 15 турі Єврокубка
Вчора 21:06 450
Визначився склад збірної України на коротку індивідуальну гонку в Антгольці
Вчора 19:07 818
Прямі трансляції

Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open

Світоліна вийшла у третє коло турніру
Сьогодні 10:51 483 0
Світоліна переграла Томову у другому колі Australian Open
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна, #Томова

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (23) обіграла Вікторія Томову (70) з Болгарії у другому колі Australian Open.

Матч тривав 1 годину та 5 хвилин. Світоліна один раз подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
Друге коло, 18 січня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Томова (Болгарія) 6:1, 6:3

Раніше Костюк дотиснула Мертенс у другому колі Australian Open.

Коментарі ()
Популярне зараз
"Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО "Золоті" сестрички. Валя та Віта Семеренко святкують день народження. ВІДЕО 11785 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 5234
Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження Легендарна перемога Карпат у Кубку СРСР. Львівський клуб святкує день народження 7022
18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок 4614
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 5745
Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою Легендарна атака Валі Семеренко у двобої з росіянкою 15780
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 126133
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 87597
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34378
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15301 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 151255
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 22943