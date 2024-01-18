18 січня на Australian Open зіграють Світоліна та Ястремська: розклад матчів українок

У четвер відбудеться друга половина матчів 2-го кола

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 18 січня, в Мельбурні відбудеться п'ятий ігровий день Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу-2024.

На корт вийдуть 2 представниці України: Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Розклад матчів українських тенісисток на 18 січня (2 раунд)

09:20. Еліна Світоліна (23) - Вікторія Томова (Болгарія, 70), Корт №3, третій запуск.

Очні зустрічі - 2:0

10:10. Варвара Грачова (Франція, 39) - Даяна Ястремська (93), Корт №8, четвертий запуск.

Перша очна зустріч

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, в середу свої матчі 2-го кола виграли Леся Цуренко та Марта Костюк.

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