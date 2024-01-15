Головне
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу
Сьогодні 07:46 1925
Ломаченко підтвердив бій з Камбососом
Сьогодні 11:43 663
Кубок африканських націй-2023: календар, результати
Сьогодні 11:23 2691
Олімпійська збірна України зіграє товариський матч з Японією
Сьогодні 11:11 291
Костюк переграла Лю на старті Australian Open
Сьогодні 08:26 1006
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open
Сьогодні 08:15 1359
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони
Сьогодні 08:05 3344
Лунін отримав високу оцінку за гру в матчі Реал - Барселона
Вчора 23:42 1273
Реал із Луніним розгромив Барселону та виграв Суперкубок Іспанії
Вчора 22:54 1242
Нгетіч встановила світовий рекорд з бігу на 10 кілометрів
Вчора 21:55 478
Прямі трансляції

Світоліна підтвердила участь в Олімпійських іграх

Еліна Світоліна прокоментувала участь в Олімпіаді у Парижі
Сьогодні 14:10 366 0
Світоліна підтвердила участь в Олімпійських іграх
Фото - Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) підтвердила свою участь на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

- Цього року Олімпійські ігри, які пройдуть на батьківщині Гаеля. Я пам’ятаю ваш чудовий камбек у матчі за бронзову медаль у Токіо-2021. Відчуваєте якісь особливі відчуття? Ви виграли 17 титулів у Турі, але бронзова медаль на Олімпіаді – це те, чим пишаються українці. 

І тепер МОК вирішив допустити російських і білоруських спортсменів як нейтральних атлетів. Що ви відчуваєте з цього приводу як тенісистка і громадянка України?

– Безумовно, я в очікуванні Олімпіади. Цього року вона пройде в Парижі і це вперше, коли тенісний олімпійський турнір пройде на ґрунті. Я не грала, коли вона проходила на траві. Так що, знаєте, для різноманітності приємно зіграти на тому покритті, на якому я виросла.

Що стосується ситуації з допуском, то я розумію, що рішення ухвалено. Я думаю, що тепер усе залежить від нашого національного олімпійського комітету, які вони зроблять кроки, і ми уважно стежимо за ситуацією. Подивимося, що буде далі.

- Ми зможемо побачити вас у Парижі?

- Так, звичайно. Щоразу, коли в мене є можливість представляти свою країну… Я знаю, що і тут, і на будь-якому іншому турнірі, де я граю, і в мене є прапор поруч із моїм ім’ям. Але, знаєте, коли ти граєш за команду, як, наприклад, на Кубку Біллі Джин Кінг, на Олімпійських іграх, на подібних заходах, це чинить більший тиск, але водночас приємний тиск, коли ти граєш і за тобою стоїть твоя країна, - сказала Світоліна.

Раніше Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною Лунін - у стартовому складі Реала на фінал Суперкубка з Барселоною 1415
Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони Лунін блискуче відіграв Ель Класико: відео ефектних сейвів українця в матчі проти Барселони 3344
Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 1359
Евертон з Миколенком зіграв унічию з Астон Віллою, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого: результати матчів АПЛ Евертон з Миколенком зіграв унічию з Астон Віллою, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед не визначили сильнішого: результати матчів АПЛ 1432
Кубок африканських націй-2023: календар, результати Кубок африканських націй-2023: календар, результати 2691
Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу Ястремська сенсаційно розгромила чинну чемпіонку Вімблдона у 1-му колі Australian Open: відео останнього розіграшу 1925
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22095 7
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10205
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34314
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 357094 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 43168
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11848