Світоліна підтвердила участь в Олімпійських іграх

Українська тенісистка Еліна Світоліна (23) підтвердила свою участь на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

- Цього року Олімпійські ігри, які пройдуть на батьківщині Гаеля. Я пам’ятаю ваш чудовий камбек у матчі за бронзову медаль у Токіо-2021. Відчуваєте якісь особливі відчуття? Ви виграли 17 титулів у Турі, але бронзова медаль на Олімпіаді – це те, чим пишаються українці.

І тепер МОК вирішив допустити російських і білоруських спортсменів як нейтральних атлетів. Що ви відчуваєте з цього приводу як тенісистка і громадянка України?

– Безумовно, я в очікуванні Олімпіади. Цього року вона пройде в Парижі і це вперше, коли тенісний олімпійський турнір пройде на ґрунті. Я не грала, коли вона проходила на траві. Так що, знаєте, для різноманітності приємно зіграти на тому покритті, на якому я виросла.

Що стосується ситуації з допуском, то я розумію, що рішення ухвалено. Я думаю, що тепер усе залежить від нашого національного олімпійського комітету, які вони зроблять кроки, і ми уважно стежимо за ситуацією. Подивимося, що буде далі.

- Ми зможемо побачити вас у Парижі?

- Так, звичайно. Щоразу, коли в мене є можливість представляти свою країну… Я знаю, що і тут, і на будь-якому іншому турнірі, де я граю, і в мене є прапор поруч із моїм ім’ям. Але, знаєте, коли ти граєш за команду, як, наприклад, на Кубку Біллі Джин Кінг, на Олімпійських іграх, на подібних заходах, це чинить більший тиск, але водночас приємний тиск, коли ти граєш і за тобою стоїть твоя країна, - сказала Світоліна.