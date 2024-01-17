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Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open

Виснажливе раллі завершилось на користь українки
Сьогодні 16:54 Андрій Дунець 648 0
Глядачі аж засміялися: Костюк та Мертенс видали довжелезний розіграш із 42 ударів на Australian Open
#Australian Open, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк і бельгійка Елізе Мертенс провели довгий розіграш у матчі 2-го кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, що вмістив у себе цілих 42 удари.

Це сталося у 9-му геймі 3-ї партії на подачі Мертенс. Якоїсь миті, коли суперниці від утоми почали обмінюватися парашутними ударами, глядачі на трибунах навіть почали сміятися.

Відео

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У підсумку перемогу в матчі святкувала Костюк із рахунком 5:7, 6:1, 7:6(6), а після останнього розіграшу дала волю емоціям, розплакавшись від радощів і полегшення.

Наступною суперницею Костюк буде "нейтралка" Еліна Аванєсян.

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