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Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023

Турнір для українки вийшов не таким вдалим, як перші два "ґрендслеми" після повернення у теніс
Сьогодні 13:34 130 0
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Getty Images
#US Open, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті США (US Open-2023), де українка пробилась до 3-го кола.

Згідно з інформацією на офіційному сайті турніру, за вихід до 1/16 фіналу кожному учасникові чоловічого та жіночого одиночного розрядів належить виплата в розмірі 191 000 доларів США.

Нагадаємо, перша ракетка України вилетіла з турніру від третьої ракетки світу Джессіки Пегули - матч завершився у трьох сетах із рахунком 6:4, 4:6, 6:2.

Світоліна: Я не змогла відповідати рівню Пегули

Найприємнішим моментом для українських фанів став матч 2-го раунду, коли Світоліна вибила зі змагань росіянку Анастасію Павлючєнкову. А після поєдинку з Пегулою Еліна повідомила, що збирається зробити паузу для відновлення сил.

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