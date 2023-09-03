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Світоліна: Я не змогла відповідати рівню Пегули

Українка прокоментувала поразку на US Open
Сьогодні 12:41 401 0
Світоліна: Я не змогла відповідати рівню Пегули
#Еліна Світоліна

Джерело - tennis.com.

Українській тенісистці Еліні Світоліній (№26 WTA) було важко фізично у матчі з американкою Джессікою Пегули (№3 WTA) у третьому колі US Open (4:6, 6:4, 2:6).

Про це заявила сама українка.

"Мені було трохи важко фізично, я була не такою свіжою, як в попередніх матчах. Це суміш всього. Вона добре пробивала по м’ячу, вигравала важливі очки та добре подавала.

Я не змогла відповідати її рівню, хоч ми й провели 3 сети. Відчула, що вона покращила гру в 3-му сеті - я не дотягнула", - сказала Світоліна.

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