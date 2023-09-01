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Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО

Дуже важлива перемога для всієї України!
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Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО
#US Open, #Анастасія Павлюченкова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою у другому колі US Open-2023.

Гра тривала 2 години 48 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:4, 6:4.

Еліна провела чимало ефектних атак, а вишенькою на торті стала потужна подача навиліт, яка й завершила поєдинок під радісний крик глядачів на трибунах корту Луї Армстронга у Нью-Йорку.

Відео

У наступному раунді Світоліна зустрінеться із переможницею пари Тіг (700) — Пегула (3).

Нагадаємо, в першому колі українка впевнено пройшла німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1).

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