Українка відігравалася за сетами

Українка Еліна Світоліна (26) програла американці Джессіці Пегулі (3) у третьому колі US Open-2023.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:2.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Третє коло, 3 вересня

Джессіка Пегула (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 4:6, 6:2

У наступному колі Пегула зіграє проти землячки Медісон Кіз. Матч відбудеться 4 вересня.

Нагадаємо, що у другому колі Світоліна вибила зі змагань росіянку Павлюченкову.

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