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Світоліна планує зробити паузу після вильоту з US Open

В українки накопилася втома
Сьогодні 14:09 175 0
Світоліна планує зробити паузу після вильоту з US Open
#Еліна Світоліна

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська тенісистка Еліна Світоліна після поразки від Джессіки Пегули і вильоту з US Open планує зробити паузу у виступах.

Про це сказала сама спортсменка.

"Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик провідним тенісисткам. І рейтинг прийде.

Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому", - сказала Світоліна.

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