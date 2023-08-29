29 серпня на US Open зіграють Світоліна та Цуренко: розклад матчів українок

Джерело - Чемпіон.

29 серпня, у другий змагальний день Відкритої першості США - US Open, на корти вийдуть дві українські тенісистки.

У першому колі Еліна Світоліна зіграє проти німкені Анни-Лени Фрідзам, а Леся Цуренко поміряється силами з француженкою Ельзою Жакемо.

Розклад матчів українських тенісисток на 29 серпня

20:00. Ельза Жакемо (181) - Леся Цуренко (46), корт №10, другий запуск.

Перша очна зустріч

21:30. Еліна Світоліна (26) - Анна-Лена Фрідзам (90), корт №17, третій запуск.

Перша очна зустріч

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, в перший ігровий день змагання у Нью-Йорку припинили відразу три українки. Катерина Байндль програла від словачки Анни Кароліни Шмідлової, Ангеліна Калініна поступилася іспанці Сарі Соррібес Тормо, а Марта Костюк вилетіла від 4-ї ракетки світу - Єлєни Рибакіної з Казахстану.

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