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Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023

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Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
#US Open, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 29 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє у матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США (US Open-2023) проти німкені Анни-Лени Фрідзам (90).

Поєдинок почнеться не раніше 21:30 за київським часом третім запуском на корті №17.

Букмекери віддають очевидну перевагу першій ракетці України.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 1.17
  • Перемога Фрідзам- 6.30

Світоліна - Фрідзам: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open

Це буде перша зустріч цих суперниць на професійному рівні.

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