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Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Сьогодні 14:26 1438 0
Світоліна - Касаткіна: де дивитися онлайн матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
#Касаткіна, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У середу, 2 серпня, українка Еліна Світоліна (27) зіграє проти росіянки Дарії Касаткіної (11) у межах другого кола турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Гру покаже телеканал Setanta Sports+. 

Орієнтовний час початку матчу за Києвом - 21:00.

Плеєр із трансляцією

Рахунок в очних протистояннях - 7:0 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися на цьогорічному Ролан Гаррос, українка перемогла у двох сетах - 6:4, 7:6(5).

У першому колі Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Азаренки (7:6(2), 6:4), а Касаткіна здолала бельгійку Мертенс (6:3, 7:5).

Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

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