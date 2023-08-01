Світоліна: Просила WTA поважати рішення українців

Українка прокоментувала перемогу над Азареко

Джерело - Великий теніс України.

Еліна Світоліна (34) залишилася задоволеною перемогою над Вікторією Азаренко (19) у першому колі турніру у Вашингтоні.

Про це перша ракетка України розповіла ВТУ.

"Це був важкий матч від самого початку й до останнього м’яча. Багато напружених геймів. Я почала гру добре, але потім, знаєте, вона стала грати краще. Я дуже рада, що змогла виграти цей поєдинок у двох сетах.

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Я думаю, що це правильно, як я вже говорила на своїй першій пресконференції, я знала, що це станеться, і, ви знаєте, що я просила WTA поважати рішення українців. Вони це зробили, тож я рада, що вони відреагували", – сказала Світоліна.

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