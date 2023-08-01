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Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку в першому колі Вашингтона

Сьогодні 08:03 721 0
Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку в першому колі Вашингтона
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (27) в першому колі Mubadala Citi DC Open - WTA 500, що відбувається у Вашингтоні, перемогла білоруску Вікторію Азаренка (19).

За майже 2 години Світоліна виконала 4 подачі навиліт і зробила 5 подвійних помилок і використала 9 брейк-пойнтів з 11.

Перший сет українська тенісистка розпочала з двох брейків, повівши - 3:0, однак віддала 5 геймів поспіль і була за крок від поразки в партії - білоруска подавала на партію і вела - 30:0. Світоліна зуміла перевести гру на тай-брейк і забрати партію - 7:6 (2).

У другому сеті тенісистки продовжили віддавати свою подачу, але перемога залишилася за українкою.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 31 липня

Еліна Світоліна - Вікторія Азаренка 7:6(2), 6:4

У другому колі суперницею Світоліної стане росіянка Дарья Касаткіна.

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