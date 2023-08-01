Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Українську тенісистку вважають невеличкою фавориткою зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У середу, 2 серпня, Еліна Світоліна (27) зіграє проти росіянки Дарії Касаткіної (11) у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Орієнтовний час початку матчу за Києвом стане відомий пізніше.

Букмекери віддають Світоліній мінімальну перевагу.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 1.85

Перемога Касаткіної - 1.95

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Рахунок в очних протистояннях - 7:0 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися на цьогорічному Ролан Гаррос, українка перемогла у двох сетах - 6:4, 7:6(5).

У першому колі Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Азаренки (7:6(2), 6:4), Касаткіна здолала бельгійку Мертенс (6:3, 7:5).

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