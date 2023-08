Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО

Еліна Світоліна (27) здолала Вікторію Азаренку (19) у першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Напружений матч, який тривав 1 годину 48 хвилин та містив у собі 17 брейків, завершився з рахунком 7:6(2), 6:4.

Попри те, що поєдинок відбувався у день народження білоруски, вона з холодною головою зустріла поразку та показала українці великий палець після гри.

No booing after Elina Svitolina & Victoria Azarenka match in Washington.



This is how it should’ve been at Wimbledon.



The tournament making a statement about the no handshake was the right decision.



No one was booed & both women got the respect they deserved. pic.twitter.com/6KgNh1fwVI