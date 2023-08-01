Головне
Кухаревич - гравець Свонсі
Вчора 23:35 347
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО
Сьогодні 04:39 1041
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО
Сьогодні 00:08 847
Костюк дотиснула Андреєску на старті турніру у Вашингтоні
Вчора 23:22 687
Кучер пояснив провал першого матчу з Панатінаїкосом
Вчора 22:25 374
Кухаревич перейде у Свонсі
Вчора 21:27 439
WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко
Вчора 19:55 9420 1
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
Вчора 19:02 2289
Збірна Японії розгромила Іспанію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Вчора 15:47 542
Харциз вийде в ринг перед боєм Усик - Дюбуа
Вчора 15:41 301
Блоги
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 04:39 952
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:08 837
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
Вчора 13:41 847
Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм
Ванат забив 2 голи за 3 хвилини: відео яскравого виступу нападника Динамо в матчі з Минаєм Андрій Дунець
30.07.2023 20:30 1614
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою Андрій Твердохліб
30.07.2023 19:13 668
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО
Динамо пропустило швидкий супергол від Миная після обрізки дебютанта Біловара - ВІДЕО Андрій Дунець
30.07.2023 18:04 1488
Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans
Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans Андрій Дунець
30.07.2023 16:08 742
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором
Стаховський заступився за Харлан у суперечці з відомим російським коментатором Андрій Дунець
30.07.2023 12:13 29680
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Valeriy Ruchka
29.07.2023 14:48 6206 4
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій
Відео дня: шедевральний гол Кане на 93-й хвилині приніс Ворсклі вольову перемогу в матчі Ліги конференцій Андрій Дунець
27.07.2023 23:17 6724
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 21:40 3142
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО
Харлан відмовилась тиснути руку росіянці після перемоги над нею, ризикувавши бути дискваліфікованою з ЧС - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2023 13:15 1791 1
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ
Лунін засмутив Рашфорда та компанію: відео блискучих сейвів українця в матчі Реал – МЮ Андрій Дунець
27.07.2023 12:11 3541
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО
Забарний у відчайдушному шпагаті врятував Борнмут від пропущеного гола після удару з 2 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
26.07.2023 17:46 5632
Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей
Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей Юрко Юрченко
25.07.2023 15:36 561
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа
Лунін отримав на горіхи від тренера Реала: з'явилося відео жорсткої розмови в компанії Куртуа Андрій Дунець
25.07.2023 13:29 2445
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою
Дівчина дня: Ангеліна – чарівна дружина Іллі Забарного. Доля їх звела ще за шкільною партою Андрій Дунець
24.07.2023 20:44 28265
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру з 6 метрів у матчі Реал – Мілан - ВІДЕО
Лунін виконав блискучий сейв після удару Жіру з 6 метрів у матчі Реал – Мілан - ВІДЕО Андрій Дунець
24.07.2023 12:45 27803
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті 🔥🔥🔥
24.07.2023 11:47 1257
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Андрій Дунець
23.07.2023 12:14 2694
Прямі трансляції

Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО

Суперниця українки вдруге за місяць продемонструвала смиренність у подібній ситуації
Сьогодні 04:39 Андрій Дунець 1041 0
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО
#Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (27) здолала Вікторію Азаренку (19) у першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Напружений матч, який тривав 1 годину 48 хвилин та містив у собі 17 брейків, завершився з рахунком 7:6(2), 6:4.

Попри те, що поєдинок відбувався у день народження білоруски, вона з холодною головою зустріла поразку та показала українці великий палець після гри.

Відео

Нагадаємо, схожа реакція в Азаренки була й минулого місяця після поразки від Світоліної в 1/8 фіналу Вімблдона.

Після того Жіноча тенісна асоціація оголосила, що українські тенісистки не вітатимуться за руки з представницями країн-терористок. Зокрема, про це мали окремо повідомити на корті й перед звітним матчем.

В наступному колі Вашингтона Світоліна зустрінеться з переможницею пари Елізе Мертенс - Дарія Касаткіна.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 105428 4
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції 64616
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 75852
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18727
Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України 316476 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 10270
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12006
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 53695
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41285
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 75852
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22568
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39274