Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО

Суперниця українки вдруге за місяць продемонструвала смиренність у подібній ситуації

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (27) здолала Вікторію Азаренку (19) у першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Напружений матч, який тривав 1 годину 48 хвилин та містив у собі 17 брейків, завершився з рахунком 7:6(2), 6:4.

Попри те, що поєдинок відбувався у день народження білоруски, вона з холодною головою зустріла поразку та показала українці великий палець після гри.

Відео

No booing after Elina Svitolina & Victoria Azarenka match in Washington.



This is how it should’ve been at Wimbledon.



The tournament making a statement about the no handshake was the right decision.



No one was booed & both women got the respect they deserved. pic.twitter.com/6KgNh1fwVI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 1, 2023

Нагадаємо, схожа реакція в Азаренки була й минулого місяця після поразки від Світоліної в 1/8 фіналу Вімблдона.

Після того Жіноча тенісна асоціація оголосила, що українські тенісистки не вітатимуться за руки з представницями країн-терористок. Зокрема, про це мали окремо повідомити на корті й перед звітним матчем.

В наступному колі Вашингтона Світоліна зустрінеться з переможницею пари Елізе Мертенс - Дарія Касаткіна.

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