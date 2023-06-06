Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Roland Garros-2023

Турнір для Еліни вийшов удалим не лише в спортивному плані, а й у фінансовому

Джерело - Roland Garros.

Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, де українка змогла пробитися до 1/4 фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті турніру, за вихід до 5-го кола учасникам чоловічого та жіночого одиночного розрядів належить виплата в розмірі 400 000 євро призових.

Нагадаємо, Світоліна у чвертьфіналі поступилася 2-й ракетці світу - білорусці Аріні Сабаленко (6:4, 6:4). А сам матч, окрім напруженої боротьби, запам'ятався безглуздою витівкою Сабаленко, яка після завершення зустрічі зіграла на публіку, буцімто очікуючи, що українка потисне їй руку.

На післяматчевій пресконференції Еліна прокоментувала таку поведінку суперниці.

Світоліна покидає Ролан Гаррос з високо піднятою головою: заробила майже півмільйона, піднялася топ-100 та гідно протистояла другій ракетці світу

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