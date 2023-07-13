Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 11:20 3279
Тренер Брюгге назвав головну вимогу до Яремчука
Сьогодні 14:23 392
Мораес: Я мріяв стати найкращим бомбардиром УПЛ
Сьогодні 13:39 225
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 783
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1249
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 758
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 939
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 23216
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 738
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1472
Прямі трансляції

Світоліна - Вондроушова: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023

Сьогодні 12:50 2307 0
Світоліна - Вондроушова: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Вондроушова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 13 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (42) у півфіналі Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Початку матчу - о 15:30 за київським часом першим запуском на Центральному корті.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вондроушова зустрічалися 5 разів: 3 перемоги українки та 2 звитяги чешки.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у чвертьфіналі - польку Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2). 

Шлях Вондроушової: американка Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніка Кудерметова (6:3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Маріє Боузкова (2:6, 6:4, 6:3), американка Джессіка Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 4033
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 23216
Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО Легендарний гравець Динамо нецензурно відповів блогеру на запитання про заступника Павелка - ВІДЕО 5826 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6136
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу 3279
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10559
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26548
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 102650 4
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21762 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21367
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36948
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 127838