Головне
Світоліна перемогла Швьонтек на шляху до півфіналу Вімблдона
Сьогодні 18:29 2250 3
Світоліна - Швьонтек: огляд 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 20:32 496
За вихід у фінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє з Вондроушовою
Сьогодні 19:53 1668
Світоліна втретє зіграє у півфіналі турніру Grand Slam, вдруге - на Вімблдоні
Сьогодні 19:17 728
Світоліна повернула собі статус першої ракетки України
Сьогодні 18:51 1474
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 18:51 23414
Ріккардо замінить де Вріса в Альфа Таурі
Сьогодні 18:16 224
Швьонтек зрівняла рахунок у грі зі Світоліною в 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 17:52 1237
Матч відбору на Євро-2024 Україна - Англія відбудеться у Вроцлаві
Сьогодні 17:52 383
Світоліна виграла перший сет у Швьонтек в 1/4 фіналу Вімблдона
Сьогодні 16:45 2358
Блоги
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО
Світоліна після матчу тепло обійнялася зі Швьонтек, яка давно й гучно підтримує Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:48 763
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона Андрій Дунець
Сьогодні 19:16 1705
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox
«Вчимо сміливості»: Дитяча секція боксу від Favbet Foundation та SpartaBox Юрко Юрченко
Сьогодні 16:52 198
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО
2 роки тому збірна Італії виграла Євро-2020, перемігши у фіналі Англію - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 15:28 1583
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри
Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри Андрій Дунець
Сьогодні 11:35 2871
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової
4 роки тому Світоліна вже перемагала у чвертьфіналі Вімблдона: згадуємо матч українки проти Мухової Андрій Дунець
Сьогодні 10:12 1302 2
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів Юрко Юрченко
Вчора 15:55 332
Формула-1 в липні 2023
Формула-1 в липні 2023 Юрко Юрченко
Вчора 15:51 272
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона
Історія дня: Світоліна подарувала 10-річній доньці воїна ЗСУ квиток на матч Вімблдона Андрій Дунець
Вчора 13:03 5772 1
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України
19 років тому Шовковський подарував Динамо перший Суперкубок України Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 3997
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО
Білоруска Азаренка смиренно прийняла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу 1/8 фіналу Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 02:53 111085
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом
Відео дня: Світоліна завершила переможний матч з Азаренкою потужним ейсом Андрій Твердохліб
09.07.2023 23:20 6675
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою
17 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою Valeriy Ruchka
09.07.2023 11:23 10631 1
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо
Технічно обіграв воротаря і забив: відео першого гола Ярмоленка після повернення в Динамо Андрій Дунець
08.07.2023 21:00 2266
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге Андрій Дунець
08.07.2023 16:42 1847
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
9 років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2023 11:19 6098
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл
Відео із фронту: екстенісист Долгополов показав незламну реакцію на російський обстріл 🔥🔥🔥
08.07.2023 10:15 1585
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона
Цуренко та Богдан зіграли найдовший тай-брейк в історії Вімблдона Андрій Твердохліб
07.07.2023 21:47 709
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО
Ретро дня: як динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкували перемогу над росією - ВІДЕО Андрій Дунець
07.07.2023 12:28 3238
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
07.07.2023 10:25 127681
Прямі трансляції

Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона

Мабуть, у доброї половини українських фанів була схожа реакція
Сьогодні 19:16 Андрій Дунець 1721 0
Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі Вімблдона
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (76) у трьох партіях здолала польку Ігу Швьонтек (1) у матчі 1/4 фіналу Вімблдона-2023.

І, здається, українка не відразу повірила в те, що їй вдалося перемогти першу ракетку світу лише через кілька місяців після виходу з декретної відпустки.

Погляньте на ці щирі емоції Еліни.

Відео

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:2.

Для Світоліної це вже 7 перемога над першими ракетками світу. Завдяки цій звитязі Еліна повернула собі статус першої ракетки України.

У півфіналі українська тенісистка зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою (42).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3304
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 23414
Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Швьонтек: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Вімблдона-2023 13137
Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE Світоліна - Швьонтек: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Вімблдона - LIVE 5695 2
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5143
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 9109
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31677
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27688
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 286665
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 45141
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 48676 2
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115383