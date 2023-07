Еліна Світоліна (76) у трьох партіях здолала польку Ігу Швьонтек (1) у матчі 1/4 фіналу Вімблдона-2023.

І, здається, українка не відразу повірила в те, що їй вдалося перемогти першу ракетку світу лише через кілька місяців після виходу з декретної відпустки.

Погляньте на ці щирі емоції Еліни.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj