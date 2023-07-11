Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (76) у трьох партіях здолала польку Ігу Швьонтек (1) у матчі 1/4 фіналу Вімблдона-2023.
І, здається, українка не відразу повірила в те, що їй вдалося перемогти першу ракетку світу лише через кілька місяців після виходу з декретної відпустки.
Погляньте на ці щирі емоції Еліни.
Відео
A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023
Матч завершився з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:2.
Для Світоліної це вже 7 перемога над першими ракетками світу. Завдяки цій звитязі Еліна повернула собі статус першої ракетки України.
У півфіналі українська тенісистка зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою (42).
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