Мабуть, у доброї половини українських фанів була схожа реакція

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (76) у трьох партіях здолала польку Ігу Швьонтек (1) у матчі 1/4 фіналу Вімблдона-2023.

І, здається, українка не відразу повірила в те, що їй вдалося перемогти першу ракетку світу лише через кілька місяців після виходу з декретної відпустки.

Погляньте на ці щирі емоції Еліни.

Відео

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2023

Матч завершився з рахунком 7:5, 6:7(5), 6:2.

Для Світоліної це вже 7 перемога над першими ракетками світу. Завдяки цій звитязі Еліна повернула собі статус першої ракетки України.

У півфіналі українська тенісистка зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою (42).

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