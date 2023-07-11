Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (76) у трьох сетах (7:5, 6:7 (5), 6:2) перемогла польку Ігу Швьонтек (1) у чвертьфіналі Вімблдона-2023.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
1/4 фіналу, 11 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Іга Швьонтек (Польща) 7:5, 6:7 (5), 6:2
У 1/2 фіналу Вімблдона Світоліна зіграє з Маркетою Вондроушовою (42) з Чехії.
У першому колі турніру Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), а в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)).
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