13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу

Джерело - Чемпіон.
В одинадцятий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні у межах жіночого одиночного розряду вийде остання представниця України - Еліна Світоліна.
Вона проведе свій матч 1/2 фіналу турніру.
Розклад виступу українок на Wimbledon 13 липня
15:30. Еліна Світоліна (76) - Маркета Вондроушова (42, Чехія) - Центральний корт, перший запуск.
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Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Світоліна обіграла першу ракетку світу, польку Іґу Швьонтек, з рахунком (7:5, 6:7(5), 6:2).
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