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Світоліна - Вондроушова: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023

Сьогодні 01:30 175 0
Світоліна - Вондроушова: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Вондроушова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 13 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (42) у півфіналі Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час початку та номер запуску на Центральному корті стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.

Плеєр із трансляцією

Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вондроушова зустрічалися 5 разів: 3 перемоги українки та 2 звитяги чешки.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у чвертьфіналі - польку Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2). 

Шлях Вондроушової: американка Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніка Кудерметова (6:3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Маріє Боузкова (2:6, 6:4, 6:3), американка Джессіка Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

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