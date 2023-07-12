Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023

Чеську тенісистку вважають фавориткою зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 13 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти чешки Маркети Вондроушової (42) у півфіналі Вімблдона-2023.

Час початку матчу та номер запуску на Центральному корті стануть відомі ввечері напередодні поєдинку.

Букмекери вважають Вондроушову невеличкою фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 2.05

Перемога Вондроушової - 1.78

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Суперниці вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Вондроушова зустрічалися 5 разів: 3 перемоги українки та 2 звитяги чешки. Остання гра між ними відбулась у півфіналі Олімпійських ігор-2020, але у 2021 році - тоді перемогу святкувала Маркета з рахунком 6:3, 6:1.

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у чвертьфіналі - польку Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2).

Шлях Вондроушової: американка Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніка Кудерметова (6:3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Маріє Боузкова (2:6, 6:4, 6:3), американка Джессіка Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

Світоліна не відразу повірила своєму щастю: відео переможного розіграшу Еліни в матчі зі Швьонтек у чвертьфіналі