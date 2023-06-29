До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

Готуємось до початку легендарного змагання

Джерело - Чемпіон.

Із 3 по 16 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні пройде головне трав'яне змагання тенісу — Вімблдонський чемпіонат (англ. Wimbledon Championships).

Формат

Вімблдон — найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який відбувається щорічно в кінці червня — на початку липня. Це третій турнір серії Grand Slam із початку року після Australian Open та Roland Garros, а в 1988 році залишився єдиним, що проводиться на кортах із трав'яним покриттям.

У Вімблдонському турнірі водночас розігруються звання чемпіонів у індивідуальному й парному розрядах серед чоловіків і жінок та міксті (чоловік і жінка в одній команді), а також проводяться змагання серед юніорів (окрім мікстів). В основній сітці одиночного розряду, як у чоловіків, так і в жінок, беруть участь по 128 гравців, проводячи матчі за кубковою системою (навиліт). У чоловічому та жіночому парних турнірах змагаються по 64 пари, а в турнірі змішаних пар — 48.

Найрейтинговіші тенісисти ATP (Асоціації тенісистів-професіоналів) та WTA (Жіночої тенісної асоціації) мають перевагу при жеребкуванні. На ранніх стадіях вони вкрай рідко зустрічаються із потужними суперниками завдяки системі посіву: в чоловічому та жіночому одиночному розрядах є по 32 "пріоритетних" місця.

З 1977 року декілька місць також надаються рішенням оргкомітету турніру за системою "wild card" тенісистам поза рейтингом, на основі їхніх минулих заслуг або з метою підвищення інтересу британських уболівальників до змагань. У разі ж відмови когось із гравців брати участь у Вімблдоні його місце віддають одному з тенісистів, які поступилися в останньому колі кваліфікації.

Історія

Чемпіонат уперше проведено під егідою Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в 1877 році на кортах поруч з вулицею Ворпл-Роуд у передмісті Лондона — Вімблдоні. Матчі проходили лише в індивідуальних чоловічих розрядах.

У чоловічому індивідуальному турнірі взяли участь 22 гравці. Це був перший організований тенісний турнір у світі. Його чемпіоном став 27-річний Спенсер Гор. Він отримав як призові 12 гіней.

Перше змагання було організоване в благодійних цілях — потрібно було зібрати гроші на ремонт газонокосарки.

У 1884 проведено перші жіночі індивідуальні та парні чоловічі змагання, а з 1913 — парні жіночі та змішані парні (мікст).

Жіночий фінал 1905 р. (Дуглас — Саттон)

У 1922 році чемпіонати почали проводитися на кортах на вулиці Чьорч-Роуд, де вони проходять і понині. Спочатку, як і в трьох інших турнірах серії Grand Slam, за перемогу на Вімблдоні боролися гравці-аматори, а з 1968-го за звання чемпіона стали боротися професіонали (початок Відкритої ери).

Вперше матчі турніру транслювалися по телебаченню в 1937 році.

Англійці вельми пишаються Вімблдонським чемпіонатом. Попри це, в період із 1936 (після перемоги Фреда Перрі) по 2013 рік в індивідуальних чоловічих іграх не вдавалося тріумфувати жодному британцю. Неприємну серію перервав шотландець Енді Маррей, у трьох сетах здолавши серба Новака Джоковича. Подібне спостерігається й у жінок із 1977 року, коли останній раз виграла британка Вірджинія Вейд.

У жінок рекордсменкою за кількістю титулів на Вімблдоні в одиночному розряді є Мартіна Навратілова; у чоловіків — Роджер Федерер із 8 перемогами, на одну менше має Новак Джокович, який уже в 2023-му може наздогнати легендарного швейцарця.

Біллі Джин Кінг, Новак Джокович та Роджер Федерер під час урочистостей на честь святкування 100-річчя Центрального корту на Вімблдоні-2022

Корти

Головними кортами де проводяться матчі є Центральний корт (Centre Court) та Корт №1 (No. 1 Court), які зазвичай активно експлуатуються лише під час Вімблдонського турніру. Один із винятків - 2012 рік, коли Лондон приймав Літні Олімпійські ігри. Інші сімнадцять кортів регулярно використовуються для інших подій Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету.

Головний корт, Центральний, був відкритий в 1922 році, сьогодні він здатен вмістити 15 000 глядачів. У 2009-му тут було встановлено розсувний дах, призначений для захисту гравців від дощу чи надмірної спеки. Відтоді гра припиняється лише на час, необхідний для відкриття/закриття даху - близько 10 хвилин.

У південному кінці трибун розташована Королівська ложа, з якої члени королівської родини та їхні гості спостерігають за матчами. Центральний корт приймає глядачів на фінали й півфінали та центральні матчі інших стадій за участю найкращих гравців.

Корт №1 є другим найважливішим кортом. Був побудований у 1997 році на зміну старому №1, який примикав до Центрального корту. Старий Корт №1 дуже любили гравці за особливу атмосферу, тому багато тенісистів зустріли зміни із жалем.

Але тепер це окрема арена, трибуни якої здатні вмістити 12 300 глядачів. У 2019-му тут також з'явився розсувний дах і було проведено штучне освітлення для того, аби можна було грати якомога довше вечірні матчі.

Третім за величиною кортом є Номер 2, що в народі має назву "Цвинтар Чемпіонів" через репутацію арени, на якій багато сіяних гравців минулого програвали на ранніх стадіях.

Серед відомих гравців, котрі вилітали на "Цвинтарі" - Джон Макінрой, Борис Бекер, Піт Сампрас, Вінус Вільямс і Серена Вільямс. Нині арена вміщує 4000 місць. У її північному кінці встановлено гігантський телеекран, на якому транслюють важливі події.

Де дивитися?

В Україні Вімблдон-2023, як і попередніми роками, транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Головні інтриги та фаворити турніру-2023

Найбільш явним претендентом на перемогу в чоловічому одиночному розряді за думкою фахівців є Новак Джокович, який цьогоріч захищатиме титул. Окрім цього, завдяки новій звитязі серб, який кілька тижнів тому на Ролан Ґаррос обігнав Рафаеля Надаля (пропускає турнір, як і майже весь сезон) за кількістю перемог на турнірах Grand Slam (23 проти 22), не лише зможе повернути собі статус першої ракетки світу, а й наздогнати рекордсмена Роджера Федерера за тріумфами на Вімблдоні (7 проти 8).

Коефіцієнт на перемогу Джоковича - 1.67.

Другим фаворитом вважається наймолодша перша ракетка світу в історії серед чоловіків Карлос Алькарас. 20-річний іспанець напередодні виграв свій дебютний титул на трав'яному покритті - турнір серії ATP 500, Квінз Клаб у Лондоні. Тому сумніви щодо його сили на ґрассі стають дедалі слабшими.

Коефіцієнт на перемогу Алькараса - 4.00.

Далі йде цілий "пелотон" зі спроможних тенісистів, які здатні дійти до пізніх стадій. Італійці Маттео Берреттіні (коф. 10.00, фіналіст Вімблдона-2021) та дуже перспективний Яннік Сіннер (коф. 12.00). Німець Александр Звєрєв (коф. 12.00) та традиційно сильний на траві австралієць Нік Кірйос, що торік дістався фіналу (коф. 15.00).

Цікаво буде постежити за грою канадця Фелікса Оже-Альясіма, грека Стефаноса Ціціпаса, данця Гольґера Руне (усі - коф. 20.00), американця Тейлора Фрітца (коф. 28.00), норвежця Каспера Рууда (коф. 30.00) та австралійця Алекса Де Мінора (коф. 50.00), який дійшов до вирішального поєдинку у Квінз Клабі.

Окремої уваги заслуговуватимуть матчі за участю місцевого улюбленця та дворазового чемпіона Енді Маррея (коф. 30.00), а також іншого британця Кемерона Норрі (коф. 40.00).

У жінок прогнозується набагато щільніша конкуренція. Трьома головними фаворитками називають тенісистку без прапора Аріну Сабаленко, чинну чемпіонку казахстанку Єлєну Рибакіну та першу ракетку планети - полячку Іґу Швьонтек (усі - коф. 5.00).

Утім, не варто скидати з рахунків представницю Тунісу Онс Жабер, яка торік поступилась у фінальному матчі.

Українським уболівальникам жіноча частина турніру буде особливо цікавою, адже є сподівання на хороший виступ фіналістки ґрунтового Мастерса в Римі, Ангеліни Калініної (коф. 40.00), досвідченої Лесі Цуренко (коф. 50.00), перспективної Марти Костюк (коф. 65.00) та щасливої володарки wild card, півфіналістки-2019 Еліни Світоліної (коф. 65.00), яка стрімко повернулась у теніс після декрету, а на останньому Слемі в Парижі дійшла до чвертьфіналу.

Призові

Загальний призовий фонд Вімблдону у 2023 році складе рекордні 44,7 мільйона фунтів стерлінгів.

Виплати в одиночних розрядах:

Перший раунд – 55 тисяч фунтів

Другий раунд – 85 тисяч

Третій раунд – 131 тисяча

Четвертий раунд – 207 тисяч

Чвертьфінал – 340 тисяч

Півфінал – 600 тисяч

Фіналіст – 1.175 мільйона

Фінал – 2.35 мільйона

Переможці змішаного розряду зароблять 600 тисяч фунтів на команду. Чемпіони в міксті – 128 тисяч фунтів стерлінгів.

Загалом призовий фонд турніру буде на 11,2% більшим, ніж торік.

Бонус

Українець Сергій Стаховський, який нині захищає батьківщину в лавах ЗСУ, не заходив на Вімблдоні далі 3-го кола, але його виступ у 2013 році вийшов по-справжньому пам'ятним.

На ту мить 116-та ракетка світу сенсаційно здолала чинного володаря титулу - Роджера Федерера - на його улюбленому турнірі та покритті в матчі другого кола, що відбувався на Центральному корті. Гра тривала 3 години й 4 хвилини (6:7, 7:6, 7:5, 7:6), швейцарцю вдалося зробити лише один брейк.

А Стаховський із 21-ї спроби зміг перемогти суперника із чільної десятки рейтингу ATP, перервавши неймовірну серію Федерера з 36 поспіль виходів у чвертьфінал Слемів.

Відеоогляд

Цікаві факти

Вімблдон — єдиний із турнірів Grand Slam, що грається на траві. Утім, колись усі турніри даної серії проходили на ґрассі. Відкритий чемпіонат Франції змінив покриття кортів із трави на червону глину в 1928-му, тоді як чемпіонати Австралії та Сполучених Штатів залишали в себе газон протягом іще багатьох десятиліть. US Open змінив покриття з трави на синтетичну поверхню з глини в 1975, а потім - на тверду поверхню в 1978 році, на якій донині відбуваються матчі. Відкритий чемпіонат Австралії замінив траву на тверде покриття в 1988-му.

Утім, колись усі турніри даної серії проходили на ґрассі. Відкритий чемпіонат Франції змінив покриття кортів із трави на червону глину в 1928-му, тоді як чемпіонати Австралії та Сполучених Штатів залишали в себе газон протягом іще багатьох десятиліть. US Open змінив покриття з трави на синтетичну поверхню з глини в 1975, а потім - на тверду поверхню в 1978 році, на якій донині відбуваються матчі. Відкритий чемпіонат Австралії замінив траву на тверде покриття в 1988-му. У 2022 році Вімблдон не допустив до змагань тенісистів із терористичних країн (росії та білорусі) через їхню воєнну агресію щодо України. Засуджуючи це рішення, ATP та WTA позбавила турнір привілею нарахування рейтингових очок гравцям. Цьогоріч бали повернули, як і представників дикунських режимів.

Засуджуючи це рішення, ATP та WTA позбавила турнір привілею нарахування рейтингових очок гравцям. Цьогоріч бали повернули, як і представників дикунських режимів. Матч першого кола Вімблдона-2010 між Джоном Ізнером та Ніколя Маю став найдовшим в історії світового тенісу. Він тривав 11 годин 5 хвилин.

Темно-зелений і фіолетовий (іноді також бузковий) — традиційні Вімблдонські кольори. Зелений одяг носять головні судді, судді на лінії, хлопці й дівчата, що підбирають і подають м'ячі; однак, починаючи з 2006, одяг суддів, що підбирають м'ячі, хлопчаків й дівчаток, що підбирають і подають м'ячі був змінений на нове вбрання з нових кольорів морської хвилі й вершків (від американського дизайнера Ральфа Лорена.

Зелений одяг носять головні судді, судді на лінії, хлопці й дівчата, що підбирають і подають м'ячі; однак, починаючи з 2006, одяг суддів, що підбирають м'ячі, хлопчаків й дівчаток, що підбирають і подають м'ячі був змінений на нове вбрання з нових кольорів морської хвилі й вершків (від американського дизайнера Ральфа Лорена. Правила Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні вимагають, щоб гравці носили "майже повністю білий" одяг протягом усіх ігор, саме це стало причиною бойкотування молодим Андре Аґассі чемпіонату на початку 1990-х. Жодний інший турнір Grand Slam не має такого строго дрескоду для гравців.

Раніше, гравці під час виходу на корт та після закінчення матчу вклонялися або робили реверанс членам королівської родини , що знаходилися в Королівській ложі Центрального корту. Але у 2003 році президент Всеанглійського клубу, його милість герцог Кентський, вирішив припинити цю традицію. Тепер гравці зобов'язані вклонятися або робити реверанс тільки у випадку присутності на матчі короля або принца Вельського.

, що знаходилися в Королівській ложі Центрального корту. Але у 2003 році президент Всеанглійського клубу, його милість герцог Кентський, вирішив припинити цю традицію. Тепер гравці зобов'язані вклонятися або робити реверанс тільки у випадку присутності на матчі короля або принца Вельського. Полуниця й вершки є традиційними ласощами на Вімблдоні. Щороку протягом чемпіонату продається приблизно 62 000 фунтів полуниці й 1 540 галонів вершків.