Калініна та Бегу поступилася у 1/4 парного турніру WTA у Маямі

Матч тривав 1 годину 41 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна та румунка Ірина-Камелія Бегу програли полячці Магді Лінетт та американці Бернарді Пері у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Маямі.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 6(5):7(7).

Українка та румунка не подали жодної подачі навиліт, допустилися двох подвійних помилок та реалізували 2 з 12 брейкпойнта.

WTA 1000 Маямі, хард

Призовий фонд - $8,800,000

148 фіналу, Парний розряд

29 березня

Ангеліна Калініна / Ірина-Камелія Бегу (Україна / Румунія) – Магді Лінетт / Бернарда Пера (Польща / США) 3:6, 6:7 (5)

Нагадаємо, Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного турніру в Маямі.

Раніше Калініна програла Кенін у другому колі одиночного турніру (3:6, 4:6). Також Марта Костюк поступилася росіянці анастасії потаповій (6:1, 6:3), а Леся Цуренко завершила змагання після першого кола, програвши Дейлі Фернандес (6:4, 6:3).