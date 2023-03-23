Костюк поступилася росіянці Потаповій у другому колі Miami Open

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк (38) в другому колі WTA 1000 Miami Open зазнала поразки від росіянки анастасії потапової (26).
Матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:3.
Українка тричі подала навиліт, допустилася 6 подвійних помилок та не реалізувала жодного брейк-пойнта.
Марта Костюк (Україна) - анастасія потапова (країна терорист) 1:6, 3:6
Нагадаємо, на турнірі в Індіан-Веллсі, який передував Miami Open, потапова вийшла на гру проти Пегули у футболці московського спартака, чим викликала хвилю хейту в українському суспільстві.
Раніше Надія Кіченок у парі з американкою Софією Кенін програла Ніколь Мелікар-Мартінес з США та Еллен Перес з Австралії у першому колі турніру WTA 1000 в Маямі.