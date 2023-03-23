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Цуренко програла Фернандес у першому колі Miami Open

Сьогодні 00:19 132 0
Цуренко програла Фернандес у першому колі Miami Open
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (81) залишає корти Miami Open після поразки в першому колі канадійці Лейлі Фернандес (53).

Двосетовий поєдинок тривав 1 годину та 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт, зробивши 2 подвійні помилки. Цуренко реалізувала 4 брейк-пойнти із 7.

WTA 1000 Маямі, хард
Призовий фонд - $8,800,000
Перше коло, 22 березня

Лейла Фернандес (53, Канада) - Леся Цуренко (81, Україна) 6:4, 6:3

Нагадаємо, українка пробилася до основної сітки Miami Open через сито кваліфікації.

Марта Костюк напередодні пробилася в друге коло, перемігши італійку Коччаретто (6:3, 6:2). З другого кола візьме старт на турнірі й перша ракетка України Ангеліна Калініна.

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