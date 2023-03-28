Кіченок з Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного турніру WTA у Маямі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Маямі (США).

В 1/4 фіналу змагань українсько-латвійський тандем у трьох сетах поступився Лейлі Фернандес та Тейлор Таунсенд за 1 годину та 40 хвилин.

За матч українсько-латвійська пара жодного разу не програла гейм на своїй подачі.

У півфіналі турніру в Маямі Лейла та Тейлор зіграють із переможницями матчу Магда Лінетт / Бернарду Пера - Ангеліна Калініна / Ірина-Камелія Бегу.

WTA 1000 Маямі

Призовий фонд - $8,800,000

Парний розряд

1/4 фіналу, 28 березня

Лейла Фернадес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) - Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) 2:6, 7:6 (7:4), [10:8]