Головне
Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном
Сьогодні 18:54 1165
Збірна Шотландії несподівано поступилася Іспанії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 23:43 220
Зінченко потрапив до збірної Європи за версією The Athletic
Сьогодні 22:09 158
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19
Сьогодні 21:39 243
Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено
Сьогодні 21:25 167
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 21:08 6067
МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Сьогодні 18:24 227
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО
Сьогодні 16:19 781
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 12:02 3329
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 12:02 1755
Прямі трансляції

Кіченок з Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного турніру WTA у Маямі

Сьогодні 22:24 119 0
Кіченок з Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного турніру WTA у Маямі
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом зі своєю напарницею Альоною Остапенко не змогла вийти до півфіналу парного розряду на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Маямі (США).

В 1/4 фіналу змагань українсько-латвійський тандем у трьох сетах поступився Лейлі Фернандес та Тейлор Таунсенд за 1 годину та 40 хвилин.

За матч українсько-латвійська пара жодного разу не програла гейм на своїй подачі.

У півфіналі турніру в Маямі Лейла та Тейлор зіграють із переможницями матчу Магда Лінетт / Бернарду Пера - Ангеліна Калініна / Ірина-Камелія Бегу.

WTA 1000 Маямі
Призовий фонд - $8,800,000
Парний розряд
1/4 фіналу, 28 березня

Лейла Фернадес (Канада) / Тейлор Таунсенд (США) - Людмила Кіченок (Україна) / Альона Остапенко (Латвія) 2:6, 7:6 (7:4), [10:8]

Коментарі ()
Популярне зараз
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України 1755
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 3329
Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном 1165
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 6067
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 8774 3
Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана 1281
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5958 2
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 13884 6
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34607
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3476
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14464 3
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66449