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Калініна програла Кенін у другому колі WTA 1000 в Маямі

Вчора 22:42 133 0
Матч тривав 1 годину 27 хвилин
Калініна програла Кенін у другому колі WTA 1000 в Маямі
#Ангеліна Калініна, #Кенін

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) поступилась американці Софії Кенін (164) у другому колі турніру WTA 1000 в Маямі.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 4:6

За цей час українка 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 2 з 5 брейк-пойнтів.

WTA 1000 Маямі, хард
Призовий фонд - $8,800,000
Друге коло, 24 березня

Ангеліна Калініна (Україна) - Софія Кенін (США) 3:6, 4:6

Нагадаємо, Марта Костюк у другому колі поступилася росіянці анастасії потаповій (6:1, 6:3), а Леся Цуренко завершила змагання після першого кола, програвши Дейлі Фернандес (6:4, 6:3).

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