Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF у Трнаві

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (158) поступилась Луції Гавлічковій (345) із Чехії у півфіналі турніру ITF у Трнаві.
Матч тривав 1 годину та 22 хвилини.
Снігур вдруге у 2023 році програла на стадії півфіналу. Наприкінці січня вона також не змогла вийти до фіналу на турнірі ITF W60 в Андрезьє-Бутеоні, програвши майбутній чемпіонці Осеан Додан.
Луція Гавлічкова - Дарина Снігур 7:6 (7), 6:1
Раніше на турнірі WTA в американському Індіан-Веллс Леся Цуренко переграла Донну Векич та вийшла до 3 кола. Також, Ангеліна Калініна виграла в Лінди Фругвіртової.
Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.