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Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF у Трнаві

Сьогодні 17:39 139 0
Снігур не змогла вийти у фінал турніру
Снігур поступилась у півфіналі турніру ITF у Трнаві
Фото - gettyimages
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (158) поступилась Луції Гавлічковій (345) із Чехії  у півфіналі турніру ITF у Трнаві.

Матч тривав 1 годину та 22 хвилини.

Снігур вдруге у 2023 році програла на стадії півфіналу.  Наприкінці січня вона також не змогла вийти до фіналу на турнірі ITF W60 в Андрезьє-Бутеоні, програвши майбутній чемпіонці Осеан Додан.

W60 Trnava 2
Трнава, Словаччина
Хард
Призовий фонд - $60 000
1/2 фіналу, 11 березня

Луція Гавлічкова - Дарина Снігур 7:6 (7), 6:1

Раніше на турнірі WTA в американському Індіан-Веллс Леся Цуренко переграла Донну Векич та вийшла до 3 кола. Також, Ангеліна Калініна виграла в Лінди Фругвіртової.

Нагадаємо, минулої неділі Марта Костюк виграла свій перший турнір WTA і вперше увійшла до 40-ка найкращих тенісисток світу.

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