Калініна здолала Фругвіртову на шляху до 3 кола WTA Indian Wells Open

Українка здобула перемогу в матчі, що тривав 2 години 45 хвилин

Перша ракетка України Ангеліна Калініа (29) здобула перемога над чешкою Ліндою Фругвіртовою (53) у 2 колі WTA Indian Wells Open.

Матч тривав 2 години 45 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 7:5. Українка виконала один ейс, зробила 6 подвійних помилок, що на 15 менше ніж у суперниці. Також Калініна реалізувала 7 з 17 брейкпойнтів

WTA Indian Wells Open

Індіан-Веллс (США), хард

Призовий фонд - $ 8 800 000

Друге коло. 10 березня, 2023

Ангеліна Калініна (Україна) - Лінда Фругвіртова (Чехія) 4:6, 6:4, 7:5

Напередодні Леся Цуренко переграла Донну Векич та вийшла до 3 кола.

Марта Костюк, яка нещодавно виграла свій дебютний титул в одиночному розряді, поступилася вже в першому колі шведці Ребеці Петерсон.