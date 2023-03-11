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Калініна здолала Фругвіртову на шляху до 3 кола WTA Indian Wells Open

Сьогодні 00:05 123 1
Українка здобула перемогу в матчі, що тривав 2 години 45 хвилин
Калініна здолала Фругвіртову на шляху до 3 кола WTA Indian Wells Open

Перша ракетка України Ангеліна Калініа (29) здобула перемога над чешкою Ліндою Фругвіртовою (53) у 2 колі WTA Indian Wells Open.

Матч тривав 2 години 45 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 7:5. Українка виконала один ейс, зробила 6 подвійних помилок, що на 15 менше ніж у суперниці. Також Калініна реалізувала 7 з 17 брейкпойнтів

WTA Indian Wells Open
Індіан-Веллс (США), хард
Призовий фонд - $ 8 800 000
Друге коло. 10 березня, 2023

Ангеліна Калініна (Україна) - Лінда Фругвіртова (Чехія) 4:6, 6:4, 7:5

Напередодні Леся Цуренко переграла Донну Векич та вийшла до 3 кола.

Марта Костюк, яка нещодавно виграла свій дебютний титул в одиночному розряді, поступилася вже в першому колі шведці Ребеці Петерсон.

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