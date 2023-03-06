Головне
Костюк перемогла росіянку і виграла перший турнір WTA в кар'єрі
Вчора 23:38 1665 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 09:38 272663
Костюк: Хочу присвятити цей титул Україні
Сьогодні 08:10 806
Костюк - грачова 6:3, 7:5: огляд фінального матчу ATX Open - WTA 250
Сьогодні 02:21 833
Костюк - восьма українська тенісистка - переможниця турніру WTA
Сьогодні 02:02 720
Костюк уперше в кар'єрі підніметься в топ-40 світового рейтингу
Сьогодні 01:26 445
Марсель з Маліновським здолав Ренн, Страсбур із Соболем поступився Бресту: результати матчів Ліги 1
Вчора 23:36 900
Баварія - ПСЖ: онлайн-трансляція - Ліга чемпіонів
Вчора 23:18 269
Шахтар - Феєнорд: онлайн-трансляція - Ліга Європи
Вчора 23:13 329
Дебютний гол Зозулі приніс Райо Махадаонді перемогу над Реалом Кастільєю
Вчора 22:19 485
Прямі трансляції

Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Сьогодні 09:38 272663
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Українка Марта Костюк після перемоги на турнірі WTA в Остіні вперше в кар’єрі піднялась в топ-40 рейтингу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 29-ту позицію.

 Рейтинг WTA

(оновлено 06 березня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 10585
2 (2) Арина Соболенко 6100
3 (3) Джессіка Пегула (США) 5495
4 (4) Он Жабер (Туніс) 4921
5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4905
6 (6) Корі Гауфф (США) 4251
7 (7) Марія Саккарі (Греція) 3451
8 (8) Дар'я Касаткіна 3375
9 (9) Белінда Бенчич (Швейцарія) 3360
10 (10) Олена Рибакіна (Казахстан) 2935
29 (29) Ангеліна Калініна (Україна) 1422
40 (52) Марта Костюк (Україна) 1270
82 (84) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 748
95 (98) Леся Цуренко (Україна) 688
142 (103) Даяна Ястремська (Україна) 462
158 (157) Дар'я Снігур (Україна)

411
264 (262) Катеріна Завацька (Україна) 252
288 (283) Катерина Володько (Україна) 213
875 (508) Еліна Світоліна (Україна) 20
Популярне зараз
Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 65: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 4576
Костюк перемогла росіянку і виграла перший турнір WTA в кар'єрі Костюк перемогла росіянку і виграла перший турнір WTA в кар'єрі 1665 1
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 7821
Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 Перший універсал світового футболу. Легендарному Безсонову - 65 5813 1
Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 Відео дня - переможний розіграш і сльози щастя Марти Костюк у фіналі ATX Open - WTA 250 5445
Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место Кубок світу: де дивитися онлайн одиничну змішану естафету у Нове Место 2556
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 72364 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 28700
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34112
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14440 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 270061
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 7960 1