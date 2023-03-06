Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.
Українка Марта Костюк після перемоги на турнірі WTA в Остіні вперше в кар’єрі піднялась в топ-40 рейтингу.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 29-ту позицію.
Рейтинг WTA
(оновлено 06 березня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|10585
|2 (2)
|Арина Соболенко
|6100
|3 (3)
|Джессіка Пегула (США)
|5495
|4 (4)
|Он Жабер (Туніс)
|4921
|5 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4905
|6 (6)
|Корі Гауфф (США)
|4251
|7 (7)
|Марія Саккарі (Греція)
|3451
|8 (8)
|Дар'я Касаткіна
|3375
|9 (9)
|Белінда Бенчич (Швейцарія)
|3360
|10 (10)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|2935
|29 (29)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1422
|40 (52)
|Марта Костюк (Україна)
|1270
|82 (84)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|748
|95 (98)
|Леся Цуренко (Україна)
|688
|142 (103)
|Даяна Ястремська (Україна)
|462
|158 (157)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
411
|264 (262)
|Катеріна Завацька (Україна)
|252
|288 (283)
|Катерина Володько (Україна)
|213
|875 (508)
|Еліна Світоліна (Україна)
|20