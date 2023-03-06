Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також чемпіонка Australian Open Арина Соболенко та представниця США Джессіка Пегула.

Українка Марта Костюк після перемоги на турнірі WTA в Остіні вперше в кар’єрі піднялась в топ-40 рейтингу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла 29-ту позицію.

Рейтинг WTA

(оновлено 06 березня 2023 року)



